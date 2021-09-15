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Bodrum'da ilginç anlar: Köpekbalığını elleriyle yakaladı!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde koya gelen köpek balığı, vatandaşlarca yakalanarak güvenli alana bırakıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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