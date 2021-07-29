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  4. Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı

Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın 5 yıldızlı iki otelin bahçesine sıçradı.

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