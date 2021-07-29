Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 17:05 Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın 5 yıldızlı iki otelin bahçesine sıçradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6102b5a8e6cdb115f93713e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aleyna Tilki ile annesinin karşılıklı dansı sosyal medyayı salladı Bir orman yangını daha! Bu sefer de Marmaris yanıyor Prof. Dr. Özgür Demirtaş bu görüntülerle ''basit bir soru'' diyerek hesap sordu İstanbul'da 4 kişinin öldürüldüğü kavganın görüntüleri dehşete düşürdü Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu Adana'da da aynı acı tablo... ''Evimiz, yuvamız gitti'' Bakan Pakdemirli: Akseki'de çıkan yangın devam ediyor Kabus bitmiyor! Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi