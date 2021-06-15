Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da koronavirüs aşı kuyruğu... Sonu görünmedi Bodrum'da koronavirüs aşı kuyruğu... Sonu görünmedi 15 Haziran 2021 Salı Saat: 09:35 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) aşılamasının 40 yaşa düşmesiyle hastanede yoğunluk yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c84a3d220d5e5b18049973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doktora silahlı saldırı! Bu görüntüler şoke etti ''Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istemiş'' Erdoğan ''hamdolsun 24 Nisan gündeme gelmedi'' deyince... Hanefi Avcı: ''Her şey ortaya çıkacak'' Burası deniz değil, yolun tam ortası... Yüzerek kurtardı! Burcu Esmersoy bikinili dansı ile sosyal medyayı yıktı geçti Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada Türkiye'de örneği yok: Bu tuz doğal kaynaktan elde ediliyor Yoğun bakımda gözyaşları sel oldu: Eşini kaybeden adam öyle bir şey yaptı ki...