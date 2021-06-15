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Bodrum'da koronavirüs aşı kuyruğu... Sonu görünmedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronvirüs (Kovid-19) aşılamasının 40 yaşa düşmesiyle hastanede yoğunluk yaşandı.

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