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Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın, bitişikteki 3 tekneye sıçradı. Alevler güçlükle söndürülürken, teknelerden 2'si yandı, 2'si hasar aldı.

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