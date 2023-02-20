Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü Bodrum'da limandaki 2 tekne küle döndü 20 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 12:40 Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın, bitişikteki 3 tekneye sıçradı. Alevler güçlükle söndürülürken, teknelerden 2'si yandı, 2'si hasar aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f3400b54038c59be551663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihi açıkladı Depremin toz haline getirdiği binanın yıkıldığı an kamerada Biz yutkunamadık! Bu fotoğraflara bakmak yürek ister! Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi Prof. Dr. Ercan Hatay'ın depremden hiç etkilenmeyen ilçesinin sırrını açıkladı Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Yaralılar var Deprem bölgesindeki TOKİ binaları nasıl sağlam kaldı? Deprem bölgesinde ölümüne çaresizlik kamerada Çadır kentte 4-6 yaş Kuran kursu açıldı