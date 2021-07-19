Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü 19 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 17:40 Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis marinada bulunan milyon dolarlık yat, bir anda alev topuna dönerek kül oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f58ed85939593b8668a54b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elazığ'da orman yangını Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki... Ümit Özdağ'dan Akbelen'de çam ormanlarının katledilmesine direnen köylülere destek Yine bir bayram yine aynı nokta... 43 ilin kesiştiği yerde trafik kilit İstanbul'da kavurucu sıcakta 19 TL'lik baklava kuyruğu Bakan Varank: 'Uzay aracımızın tasarımına başladık' İstanbul'da restoran çalışanları denize giren vatandaşlara saldırdı