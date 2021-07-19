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Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis marinada bulunan milyon dolarlık yat, bir anda alev topuna dönerek kül oldu.

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