Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da nüfus 5'e katlandı Bodrum'da nüfus 5'e katlandı 29 Haziran 2023 Perşembe Saat: 17:20 Güncelleme: 29 Haziran 2023 Perşembe 17:20 Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da yaklaşık 200 bin olan nüfus bayram tatilinde 1 milyona ulaşırken, sıcak havanın etkisiyle plajlar dolup taştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649d93269fc3a64b552a91e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması Sivrisinekler bir şehrin kabusu oldu! AVM'yi istila ettiler Togg bir ülkeye daha teslim edildi Eber Gölü'nde masalsı görüntüler 7 asırlık caminin içini görenler şaşıp kalıyor Tonlarca saman yüklü tır alev alev yandı Bursa'nın köylerinde yetişiyor, Avrupa'ya ihraç ediliyor Kayıp gencin cesedi Dicle Nehri'nde bulundu Ev sahibi kapıyı üzerlerine kilitledi! 32 saat mahsur kaldılar