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Bodrum'da nüfus 5'e katlandı

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Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da yaklaşık 200 bin olan nüfus bayram tatilinde 1 milyona ulaşırken, sıcak havanın etkisiyle plajlar dolup taştı.

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