Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da orman yangını! ''Tiny house''lar da küle döndü! Bodrum'da orman yangını! ''Tiny house''lar da küle döndü! 09 Temmuz 2023 Pazar Saat: 22:05 Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan 'tiny house' olarak bilinen evlere sıçradı. 4 'tiny house' küle döndü... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ab04f22e4d0e58fe509b73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muharrem İnce yerel seçimler için kararını açıkladı Çiftçiler ayaklandı, ortalık savaş alanına döndü! Gözaltılar var Zongultak'ta sel felaketi: Araçlarsular altında kaldı Düğün dönüşü korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz Özkan Uğur hayatını kaybetti İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar