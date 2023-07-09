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  4. Bodrum'da orman yangını! ''Tiny house''lar da küle döndü!

Bodrum'da orman yangını! ''Tiny house''lar da küle döndü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan 'tiny house' olarak bilinen evlere sıçradı. 4 'tiny house' küle döndü...

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