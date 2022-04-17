Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da ormanlık alanda yangın Bodrum'da ormanlık alanda yangın 17 Nisan 2022 Pazar Saat: 15:55 Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 6 saatte kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625c0e42faaa384d88331c7f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi Kılıçdaroğlu: ''Devletin içine çöreklenen kişileri çıkarmamız lazım'' Kayıp Alzheimer hastası 4 gün sonra bulundu Kamyon şarampole uçtu: 5 ölü Markette taciz anları kamerada! İfadesi pes dedirtti Üyelik karşılığı erzak dağıtan DEVA Partisi tepki çekti Fatih Çıtlak'ın zikir görüntüleri sosyal medyayı salladı