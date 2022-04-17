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Bodrum'da ormanlık alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın 6 saatte kontrol altına alındı.

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