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  3. 02 Ekim 2020 13:20

Bodrum'da rezalet! Bir grup erkek çıplak halde yüzüp, ilişkiye girdi

Tatil cenneti Bodrum'un Haremtan Koyu'na gelen bir grup erkek, gündüz vakti çıplak halde denizde yüzüp, ilişkiye girdi. Tatilcileri isyan ettiren şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

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