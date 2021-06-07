Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da sahiller doldu taştı Bodrum'da sahiller doldu taştı 07 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 17:10 Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalanlar kendilerini Ege Denizi'nin serin sularına bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60be28d55cd28b7b877baec7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı Karpuzcu amca sosyal medyayı salladı Kocasına kızan kadın balkondan atladı LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı Kahramanlar bu sefer 2 tekerle geldi! Kadına şiddeti motosikletliler engelledi Havalimanında operasyon: Kitap kapaklarına gizlemişler