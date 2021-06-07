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Bodrum'da sahiller doldu taştı

Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştı. Sıcaktan bunalanlar kendilerini Ege Denizi'nin serin sularına bıraktı.

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