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Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattının patlaması sonucu cadde göle döndü.

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