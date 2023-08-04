Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü Bodrum'da su borusu patladı; cadde göle döndü 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 15:45 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 15:45 Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattının patlaması sonucu cadde göle döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ccf2ecd98c6835f0497153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Mansur Yavaş'ın karşısında kazanacak tek aday...'' Erdoğan yerel seçim startını verdi Ünlü deprem uzmanından umut veren açıklama Elon Musk'tan Twitter'a bir yenilik daha; testler başladı İstanbul'da bir kadın cinayeti daha Güpe gündüz dehşet! Kız çocuklarını tekme tokat dövdüler ''Kızarlar diye korkuyorum'' deyip terliklerini çıkardı TIR'lardaki kaçak göçmenlerle mücadelede yeni yöntem bu oldu Bu SMS'e dikkat: ''Ceza dosyanızın son günüdür!''