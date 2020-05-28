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  3. 28 Mayıs 2020 16:00

Bodrum'da vahşet! Köpek balığını mızrakla öldürdüler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya kadar gelen camgöz olduğu tahmin edilen köpek balığını 2 kişi tarafından öldürüldüğü anlar kameraya yansıdı. Köpek balığına elindeki mızrakla defalarca vuran şahıs görenleri şoke etti.

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