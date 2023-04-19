Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da yine beyaz kum skandalı Bodrum'da yine beyaz kum skandalı 19 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 16:00 Güncelleme: 19 Nisan 2023 Çarşamba 16:00 Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da bir inşaat firmasının sahile beyaz kum dökmesine ilişkin tutanak tutuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643fe5e5016c7066204b70e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patlama Kılıçdaroğlu'nun ''Karlı kayın ormanı'' performansı gündem oldu Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca... Sonu faciayla bitti Dört bacaklı doğdu, duyan onu görmeye koştu Vizontele filmi gibi... Araç sahibi hayatının şokunu yaşadı Minik çocuk kabusu yaşadı! Muharrem İnce'yi canlı yayında küplere bindiren soru: ''Saygısızlık bu'' Halk efsanesine defineci tahribatı Altay tankı için geri sayım başladı