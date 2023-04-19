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Bodrum'da yine beyaz kum skandalı

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Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da bir inşaat firmasının sahile beyaz kum dökmesine ilişkin tutanak tutuldu.

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