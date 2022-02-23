Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi 23 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 15:55 Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelen yunuslar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62162ec0041f355d9456bc43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaza yapan taksici, turistlerle tartıştı İstanbullu her nefeste ölüyor ama farkında değil! Korkutan harita yayınlandı! Tekirdağ - Çanakkale Otoyolu'nun son halini kuşbakışı görüntülendi İstanbul'da ''çatıdaki'' genç kadın yürekleri ağızlara getirdi Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın uçağındaki ''kadrolu'' gazeteciler için dikkat çeken iddia Ukrayna askeri röportaj verirken bomba düştü! Korku dolu anlar Her yerde bu 5 TL'nin sahibini arıyor 'O Ses Türkiye' yarışmacısına İstanbul'da silahlı saldırı kamerada İstanbul trafiğinde ''izinli'' çakarlı otomobillerle düğün konvoyu