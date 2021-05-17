Anasayfa Video Galeriler Gündem Bodrum'dan tam kapanma sonrası dönüş başladı Bodrum'dan tam kapanma sonrası dönüş başladı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Saat: 17:56 17 günlük tam kapanma öncesinde Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen vatandaşlar kademeli normalleşme kararı ile birlikte tekrar İstanbul'a akın etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a28415138b417f62712ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Normalleşmenin ilk gününde AVM'lere akın ettiler Mehmet Ceyhan’dan dikkat çeken yerli aşı açıklaması Yine bekçi yine şiddet Baraja düşerken otlara tutunarak hayatta kaldı Müşterisine sarkıntılık yapan taksiciye meydan dayağı Kendisine kafa atan kişiye kurşun yağdırdı Almanya'da Türk vatandaşına polis şiddeti Baltalı dehşet: Annesinin boğazını kesti, iki polis ve kardeşini yaraladı Güldür Güldür Show'un Mustafa Sarıgül skeci sosyal medyada olay oldu