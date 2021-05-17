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Bodrum'dan tam kapanma sonrası dönüş başladı

17 günlük tam kapanma öncesinde Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen vatandaşlar kademeli normalleşme kararı ile birlikte tekrar İstanbul'a akın etti.

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