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  3. 01 Nisan 2020 18:20

Bodrum'un boş sahilleri, sokaklar havadan görüntülendi

Hayalet şehre dönen Bodrum havadan görüntülendi. Korona virüsü nedeniyle alınan önlemlere Bodrum halkı duyarlı davrandı. Milyonlarca turistin uğradığı Dünyaca ünlü sahiller bom boş kaldı.

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