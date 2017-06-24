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  3. 24 Haziran 2017 10:15

Boğa bayramı şaşırdı!

Kurban Bayramı’nda yaşanan yollarda kaçan boğa manzarası bu kez Ramazan Bayramı öncesi Amasya’da yaşandı.

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Devasa Vatozların mumyası yapıldı
Devasa Vatozların mumyası yapıldı
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Bir kamyon çelik miğfer satın aldı
Bir kamyon çelik miğfer satın aldı
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Tatilciler gitti, İstanbulda yollar boş kaldı
Tatilciler gitti, İstanbulda yollar boş kaldı
Video Galeri
Bakırköyde tüpgaz patlaması! Bir iş yeri harabeye döndü
Bakırköyde tüpgaz patlaması! Bir iş yeri harabeye döndü
Video Galeri
Maganda kurşunu küçük Sılayı hayattan kopardı
Maganda kurşunu küçük Sılayı hayattan kopardı
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Yüksekten düşen kaya can aldı
Yüksekten düşen kaya can aldı