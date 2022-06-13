Anasayfa Video Galeriler Gündem Boğa güreşinde korku dolu anlar! Seyircilerin arasına daldı Boğa güreşinde korku dolu anlar! Seyircilerin arasına daldı 13 Haziran 2022 Pazartesi Saat: 13:40 Artvin'de geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinde, rakibinden kaçan boğa seyircilerin arasına daldı. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a714201e9d4727e6729cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'li Yıldırım Kaya Kars Cilavuz Köy Enstitüsü'nü ziyaret etti Putin hakkında ilginç iddia: Dışkısını korumalarına toplatıyor Bu ilginç görüntüler Türkiye'de çekildi! Doğanın boksörleri fotokapana yakalandı Havalimanı servis aracındaki hırsızlık anı kamerada İzmit Körfezi siyaha büründü Kavga ettiği kişiyi kurşun yağmuruna tuttu Kaldırımda dehşet! Aracıyla kadını vitrine soktu Hırsız diye dövdü ama... Bakın kim çıktı! Serdar Ortaç sahnede yere kapaklandı