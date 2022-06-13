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Boğa güreşinde korku dolu anlar! Seyircilerin arasına daldı

Artvin'de geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşlerinde, rakibinden kaçan boğa seyircilerin arasına daldı. O anlar kameraya yansıdı.

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