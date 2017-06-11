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  3. 11 Haziran 2017 11:45

Boğalar Şampiyonlar Ligi için kampa girdi

Artvin’de 1-2 Temmuz’da gerçekleşecek bölgenin en büyük ve en görkemli boğa güreşleri olan Kafkasör’de güreşecek boğalar sahipleri tarafından yoğun kampa sokuldu.

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