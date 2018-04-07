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  3. 07 Nisan 2018 17:00

Boğaz gemi yalıya çarptı! İşte o anlar

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı.

Bilgin Pro
Video Galeri
Kılıçdaroğlu için tarih verdi: Yolcudur Abbas...
Kılıçdaroğlu için tarih verdi: Yolcudur Abbas...
Video Galeri
Otomobil alev topuna döndü
Otomobil alev topuna döndü
Video Galeri
Geminin yalıya çarpma anı kamerada
Geminin yalıya çarpma anı kamerada
Video Galeri
El Bab’da büyük patlama
El Bab’da büyük patlama
Video Galeri
Boğaz’da gemi yalıya çarptı
Boğaz’da gemi yalıya çarptı
Video Galeri
Pervasız sürücü kamerada
Pervasız sürücü kamerada
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