Anasayfa Video Galeriler Gündem Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi 04 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 08:35 Güncelleme: 04 Eylül 2024 Çarşamba 08:35 İstanbul Vaniköy'de boğaz manzaralı kaçak yapının yıkılmasına karar verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d7f1b36761797c68087bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var 42 ilde ''zehir'' operasyonu: 227 kişi yakalandı 10 bin lira için arkadaşını bıçakladı Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' ODTÜ mezuniyet töreninde rektöre protesto Dilruba'nın cezası belli oldu İstanbul'da plazada korkutan yangın Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi