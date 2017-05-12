  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Mayıs 2017 18:45

Boğazda arabalı vapur lüks tekneye çarptı

İstinye açıklarında Beykoz’a geçmek için kalkış yapan bir arabalı vapur, kalkışından kısa bir süre sonra dümeni kilitlenerek lüks bir tekneye çarptı.

Video Galeri
Evden 4 kamyon çöp çıktı
Evden 4 kamyon çöp çıktı
Video Galeri
Açlık grevi 65.gününde!.. 'İşimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz'
Açlık grevi 65.gününde!.. 'İşimizi ekmeğimizi istemekten vazgeçmeyeceğiz'
Video Galeri
'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'
'Ekonomi hayatımızın tamamını kapsıyor'
Video Galeri
Engelliler temsili askerlik yaptı, aileleri duygusal anlar yaşadı
Engelliler temsili askerlik yaptı, aileleri duygusal anlar yaşadı
Video Galeri
Gençler ile girişimciler Mektebim Zirvedekiler programında buluştu
Gençler ile girişimciler Mektebim Zirvedekiler programında buluştu
Video Galeri
Yılda kişi başına düşen diş macunu 1 kutu bile değil
Yılda kişi başına düşen diş macunu 1 kutu bile değil