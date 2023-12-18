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  4. Boğaz'da bir kişinin cansız bedeni çıktı

Boğaz'da bir kişinin cansız bedeni çıktı

Beşitaş'ta boğazda balık tutan balıkçılar denizde bir ceset olduğunu fark etti. Denizden cesedi çıkarılan kişinin İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu belirlendi.

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