Anasayfa Video Galeriler Gündem Boğaz'da bir kişinin cansız bedeni çıktı Boğaz'da bir kişinin cansız bedeni çıktı 18 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 08:00 Beşitaş'ta boğazda balık tutan balıkçılar denizde bir ceset olduğunu fark etti. Denizden cesedi çıkarılan kişinin İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu belirlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657fd1f688f28a1710086843" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Milli Eğitim Bakanı TBMM'de ilan etti: ''Cemaatlerle çalışmaya devam edeceğiz Şiddetli fırtına uçakları kağıt gibi savurup attı 36 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Sosyal medyadaki ''drift şov'' pahalıya mal oldu Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Türkiye'nin kanını donduran cinayette istenen ceza belli oldu İstanbul'da dehşet: Eşini çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı Yüzlerce mahkum yakınından Ankara'da ''genel af'' eylemi