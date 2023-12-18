Boğaz'da bir kişinin cansız bedeni çıktı

Beşitaş'ta boğazda balık tutan balıkçılar denizde bir ceset olduğunu fark etti. Denizden cesedi çıkarılan kişinin İran uyruklu Jabar Sabokah olduğu belirlendi.

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