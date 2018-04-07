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  3. 07 Nisan 2018 16:00

Boğaz’da gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen bir gemi, yalıya çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi. (İHA)

Bilgin Pro
Video Galeri
Dümeni kilitlenen gemi tarihi yalıya çarptı
Dümeni kilitlenen gemi tarihi yalıya çarptı
Video Galeri
Kılıçdaroğlu için tarih verdi: Yolcudur Abbas...
Kılıçdaroğlu için tarih verdi: Yolcudur Abbas...
Video Galeri
Boğaz gemi yalıya çarptı! İşte o anlar
Boğaz gemi yalıya çarptı! İşte o anlar
Video Galeri
Otomobil alev topuna döndü
Otomobil alev topuna döndü
Video Galeri
Geminin yalıya çarpma anı kamerada
Geminin yalıya çarpma anı kamerada
Video Galeri
El Bab’da büyük patlama
El Bab’da büyük patlama
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