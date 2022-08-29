Anasayfa Video Galeriler Gündem Boğazda kaçak avlananlara ceza yağdı! Hepsi denize döküldü Boğazda kaçak avlananlara ceza yağdı! Hepsi denize döküldü 29 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 10:50 İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcılığı yapan 4 kişiye 26 bin 716 lira idari para cezası uygulanırken, 27 çuval midye ve çok sayıda dalış ekipmanı ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/630c6fbdef94756bec2938c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza Türkiye'den Pakistan'a yardım İzmir'de 98 göçmen kurtarıldı Adana'da film gibi kovalamaca Yaşlı adam evinde kanlar içinde ölü bulundu İstanbul'da gece kulübünde feci olay! İstanbul'da korku dolu anlar: 4 katlı bina çöktü Milyoner'de görülmemiş olay! Telefon jokeriyle eşini aradı, sonrası izleyen herkesi şaşırttı Kastamonu'da bir köy küle döndü! Kahreden görüntüler...