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  4. Boğazda kaçak avlananlara ceza yağdı! Hepsi denize döküldü

Boğazda kaçak avlananlara ceza yağdı! Hepsi denize döküldü

İstanbul Boğazı'nda kaçak midye avcılığı yapan 4 kişiye 26 bin 716 lira idari para cezası uygulanırken, 27 çuval midye ve çok sayıda dalış ekipmanı ele geçirildi.

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