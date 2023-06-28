Anasayfa Video Galeriler Gündem Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 14:25 Yaz aylarının gelmesi ve 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yerli ve yabancı turistin akın ettiği Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da plajdaki bu locanın fiyatı dudak uçuklattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c18a2ca6df813b700e743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahibinin elinden kaçan kurbanlık D-100’ü birbirine kattı Profesörden karayılan uyarısı; zehirlileri yer, zararsızdır, öldürmeyin Denizden buzdolabı çıktı Galatasaraylı futbolcu trafik kazası geçirdi Örümcek Adam kurbanlık seçti Depremzedelerin mezarlıkta buruk bayramı Türkiye'nin oksijen cenneti, egzoz cehennemi oldu İstanbul'da otelde yangın! Yaralılar var Bayram sabahı yine silahlar konuştu!