Boğaz'da yalı kirası gibi plajda loca kirası

Yaz aylarının gelmesi ve 9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yerli ve yabancı turistin akın ettiği Türkiye'nin turizm cenneti Antalya'da plajdaki bu locanın fiyatı dudak uçuklattı.

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