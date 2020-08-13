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  3. 13 Ağustos 2020 16:45

Boğaz'daki tarihi ağacın kesilmesi tepki çekti

İstanbul Üsküdar ilçesi, Bestekar Selahattin Pınar Sokak’ta, boğaz manzaralı 4 katlı bir binanın bahçesinde bulunan tarihi fıstıkçamı, bina sakinleri tarafından kesildi.

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