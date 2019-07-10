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  3. 10 Temmuz 2019 13:15

Boğaz'dan geçen Yunan gemisi dikkat çekti

Yunanistan'a ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne yol aldı. Savaş gemisinin üzerinde bulunan füzeler dikkat çekti.

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Cübbeli'den skandal sözler: ''Bir vuruşta öldürürsen 100 sevap var''
Cübbeli'den skandal sözler: ''Bir vuruşta öldürürsen 100 sevap var''
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Avcılar’da E-5’de takla atan otomobil kamerada
Avcılar’da E-5’de takla atan otomobil kamerada
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Küçükçekmece’de gasp operasyonu: 1 gözaltı 
Küçükçekmece’de gasp operasyonu: 1 gözaltı 
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Hayvanat bahçesinin yeni üyesi ilk adımlarını attı
Hayvanat bahçesinin yeni üyesi ilk adımlarını attı
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Sirkeci’de yolda kalan kamyonet trafik çekicisine zor anlar yaşattı
Sirkeci’de yolda kalan kamyonet trafik çekicisine zor anlar yaşattı
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İstanbul'da balkonda çıplak ''gaspçı'' dehşeti!
İstanbul'da balkonda çıplak ''gaspçı'' dehşeti!
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