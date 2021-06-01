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Boğaziçi Üniversitesi'nde çadır nöbeti

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, Gezi Parkı olaylarının 8’inci yıl dönümünde Güney Kampüs’te çadır nöbeti başlattı. Öğrencilerin nöbeti devam ederken çok sayıda polisin Güney Kampüs kapısında beklediği bildirildi.

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