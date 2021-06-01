Anasayfa Video Galeriler Gündem Boğaziçi Üniversitesi'nde çadır nöbeti Boğaziçi Üniversitesi'nde çadır nöbeti 01 Haziran 2021 Salı Saat: 08:05 Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler, Gezi Parkı olaylarının 8’inci yıl dönümünde Güney Kampüs’te çadır nöbeti başlattı. Öğrencilerin nöbeti devam ederken çok sayıda polisin Güney Kampüs kapısında beklediği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b5c01928b67c68bf50f203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kafe, kahvehane ve restoranlar bu sabah itibariyle hizmet vermeye başladı Kış geri geldi... Peki yağışlar ne kadar daha devam edecek ? Erdoğan madde madde açıkladı; işte 1 Haziran kararları İmamoğlu Kanal İstanbul için ''Seçilmiş son Başbakan uyarıyor'' diyerek paylaştı Ordu-Giresun Havalimanı’nda bomba paniği Çukur'da finale 1 kala iki veda: Yamaç ve Cumali... Tarihi tünel gezginlerin uğrak noktası oldu 1 Haziran'da başlıyor: İstanbul'da trafiği rahatlatacak düzenleme Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi