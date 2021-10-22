Anasayfa Video Galeriler Gündem Boğaziçi Üniversitesi’nde çok sayıda gözaltı Boğaziçi Üniversitesi’nde çok sayıda gözaltı 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 19:20 Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler çadır kurmak isteyince çevik kuvvet okula girdi, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6172e4d2db3994536078da63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbulluların Metrobüs çilesi kamerada Başbakan basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı TÜGVA önünde tekme tokat kavga Kabe'de sosyal mesafesiz ilk cuma Biden canlı yayındaki bu hareketiyle alay konusu oldu Bill Gates süper lüks yatıyla yeniden Türkiye'de... 2021'in Türkiye'sinde, vatandaş yağ kuyruğunda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere müdahale Merkez Bankası Başkanı değişimi ve faiz indiriminin vatandaşa faturası belli oldu