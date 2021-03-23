  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Boğaziçili akademisyenler yine rektöre sırtını döndü

Boğaziçili akademisyenler yine rektöre sırtını döndü

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmeyi sürdürüyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar
Kabinede kaç bakan değişecek? İşte son kulis bilgileri...
Korkunç olay! Patronu tarafından cinsel saldırıya uğradı
Karakolda dehşet! Polisin gözü önünde yüzüne kalem sapladı
Eş katili kocaya skandal tezahürat: ''Adamsın, adam, adamın kralısın!''
Vakıflar Genel Müdürü'nden İmamoğlu’na 'Gezi Parkı' cevabı
İstanbul'da esir kampı gibi site! Yasaklar, cezalar, tehditler...
HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu
Galataport'un son hali görüntülendi