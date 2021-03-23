Anasayfa Video Galeriler Gündem Boğaziçili akademisyenler yine rektöre sırtını döndü Boğaziçili akademisyenler yine rektöre sırtını döndü 23 Mart 2021 Salı Saat: 20:45 Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmeyi sürdürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605a2944735a670980378433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şaşırtan manzara! Her yeri sardılar Kabinede kaç bakan değişecek? İşte son kulis bilgileri... Korkunç olay! Patronu tarafından cinsel saldırıya uğradı Karakolda dehşet! Polisin gözü önünde yüzüne kalem sapladı Eş katili kocaya skandal tezahürat: ''Adamsın, adam, adamın kralısın!'' Vakıflar Genel Müdürü'nden İmamoğlu’na 'Gezi Parkı' cevabı İstanbul'da esir kampı gibi site! Yasaklar, cezalar, tehditler... HDP'li Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu Galataport'un son hali görüntülendi