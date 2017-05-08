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  3. 08 Mayıs 2017 17:45

Boğazına 6 metrelik inşaat demiri saplandı

Gaziantep’te yaşanan trafik kazası sonrası boğazına inşaat demiri saplanan genç kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

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Aydın Doğan, POAŞ Davasında ilk kez ifade verdi
Aydın Doğan, POAŞ Davasında ilk kez ifade verdi
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18 yaşındaki genç keneden öldü
18 yaşındaki genç keneden öldü
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Sen misin cevizin tadına bakan
Sen misin cevizin tadına bakan
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İstinye CarrefourSA 6 milyonluk 'çıpa' konsepti ile yenilendi
İstinye CarrefourSA 6 milyonluk 'çıpa' konsepti ile yenilendi
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Mezbahadan kaçan danaları tüfekle vurdu
Mezbahadan kaçan danaları tüfekle vurdu
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Abdullah Gül'ün vedası!
Abdullah Gül'ün vedası!