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  3. 28 Ocak 2019 11:00

Boğazına çakmak dayayıp gasp etti

Ankara'da sokak arasında genç kadının boğazına çakmak dayayan gaspçı, telefonu çalıp kayıplara karıştı.

Video Galeri
Şehir eşkıyasının bıçaklı gasbı kamerada
Şehir eşkıyasının bıçaklı gasbı kamerada
Video Galeri
Sürüklenen gemiler demiryolu köprüsüne çarptı
Sürüklenen gemiler demiryolu köprüsüne çarptı
Video Galeri
Lüks cipinde akrabaları tarafından gasp edildi
Lüks cipinde akrabaları tarafından gasp edildi
Video Galeri
Hanutçular tekme tokat kavga etti
Hanutçular tekme tokat kavga etti
Video Galeri
Motosikletli kurye iş yerinin camından içeri böyle girdi
Motosikletli kurye iş yerinin camından içeri böyle girdi
Video Galeri
Ayrımız gayrımız yoktur, adayımız Binali Yıldırım’dır
Ayrımız gayrımız yoktur, adayımız Binali Yıldırım’dır"
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