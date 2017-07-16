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  3. 16 Temmuz 2017 14:45

Boğulan vatandaşı jet ski ile kurtardılar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan vatandaş jet ski ile kurtarıldı.

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Kırkpınar Ağası Şahinin 24 yıllık bayrak geleneği devam ediyor
Kırkpınar Ağası Şahinin 24 yıllık bayrak geleneği devam ediyor
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Tuncelide CHPli başkandan PKKya sert tepki
Tuncelide CHPli başkandan PKKya sert tepki
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Şehitler Anıtına vatandaşlardan büyük ilgi
Şehitler Anıtına vatandaşlardan büyük ilgi
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Mağaza soygunu kamerada
Mağaza soygunu kamerada
Video Galeri
Okula giren hırsızlar kameralara yansıdı
Okula giren hırsızlar kameralara yansıdı
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İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler
İETT otobüsünü durdurup ateşe verdiler