  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 03 Ağustos 2017 15:45

Boksör kedi köpeği fena benzetti

Kanepede yatan kedinin kuyruğunu ısıran köpek, aldığı tepkiyle neye uğradığını şaşırdı. Kıvrak bir hamleyle dönen kedi, patisiyle adeta bir boksör gibi köpeğe art arda darbeler savurdu. Köpek kaçarken, görüntüyü kayda alanlarsa kahkahaya boğuldu.

Video Galeri
Aksarayda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Aksarayda iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Video Galeri
Meme kanseri onu yıldırmadı, taksicilikle hayata tutundu
Meme kanseri onu yıldırmadı, taksicilikle hayata tutundu
Video Galeri
Eski bakanın kızı intihar etti
Eski bakanın kızı intihar etti
Video Galeri
Anneler ve çocuklar bu parkurda bisiklet sürmeyi öğreniyor
Anneler ve çocuklar bu parkurda bisiklet sürmeyi öğreniyor
Video Galeri
Dolu mağduru sürücülerin son gün telaşı
Dolu mağduru sürücülerin son gün telaşı
Video Galeri
Kuruyemişin atası kavurga
Kuruyemişin atası kavurga
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM