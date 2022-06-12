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  4. Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada

Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada

Kahramanmaraş’ta boksöre sopalar ile saldıran 7 kişiden 6’su tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı

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