Anasayfa Video Galeriler Gündem Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada Boksöre sopalı saldırı! 6 kişi tutuklandı; o anlar kamerada 12 Haziran 2022 Pazar Saat: 22:35 Kahramanmaraş’ta boksöre sopalar ile saldıran 7 kişiden 6’su tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansıdı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a640007481f775df07d9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güldür Güldür Show'dan ''acı acı'' güldüren Katarlılara ev satışı skeci Seren Serengil'in ''gençlik'' formülü mide bulandırdı İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti Squid Game hayranlarının beklediği müjde geldi HDP milletvekilinden polise yumruk! Yılan avcısı, eve giren ölümcül yılanı elleriyle yakaladı 4'ü Türk 7 kişinin öldüğü helikopter kazasından yeni görüntüler İstanbul'da taciz gerginliği! Şüpheli telefonunu parçaladı Güldür Güldür Show'da güldüren Ekrem İmamoğlu taklidi