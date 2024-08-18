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  4. Bol kahkahalı balık yakalama operasyonu kamerada: Metrelerce kovaladılar

Bol kahkahalı balık yakalama operasyonu kamerada: Metrelerce kovaladılar

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Sakarya'da su seviyesi azalan deredeki balığı yakalayarak başka bir dereye götürmek için metrelerce kovalayan vatandaşların kahkaha dolu mücadelesi kamerada.

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