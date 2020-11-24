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  3. 24 Kasım 2020 20:30

Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu! Palu ailesi yeniden hakim karşısında

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Sosyal medyayı sallayan video! Gelini böyle tekmeledi
Sosyal medyayı sallayan video! Gelini böyle tekmeledi
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7 yıldır dağda yaşayan vatandaş koronavirüsten 1 ay sonra haberdar oldu
7 yıldır dağda yaşayan vatandaş koronavirüsten 1 ay sonra haberdar oldu
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Bülent Arınç görevinden istifa etti!
Bülent Arınç görevinden istifa etti!
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İçişleri Bakanı Soylu: Kadına vuracağına kendine vur
İçişleri Bakanı Soylu: Kadına vuracağına kendine vur
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Kılıçdaroğlu: ''Çocuklarımızı denek olarak kullandılar''
Kılıçdaroğlu: ''Çocuklarımızı denek olarak kullandılar''
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da terör saldırısı
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