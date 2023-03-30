Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu Dağı geçişinde kar etkisini artırdı Bolu Dağı geçişinde kar etkisini artırdı 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 14:35 Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı geçiş güzergahında sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6425740025f50d4257273d67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yollar, köprüler, binalar... Her şey sular altında kaldı Herkes korkuyor, tiksiniyor o ise üretip, tanesini 30 TL'den satıyor! Erdoğan'ın İYİ Parti sorusu ve aldığı yanıt mikrofona takıldı Et ve Süt Kurumu uyanıklarına dikkat! Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor... Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 2 ölü, 21 yaralı