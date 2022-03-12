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Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı

Bolu Dağı'nın TEM yolu ve D-100 yolu geçişleri yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı. Bolu Valiliği yolun kapanma tehlikesine karşı zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

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