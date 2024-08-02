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  4. Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı

Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı

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Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünün ulaşıma kapatılmasının ardından Anadolu Otoyolu ve araçların yönlendirildiği D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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