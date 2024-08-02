Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı 02 Ağustos 2024 Cuma Saat: 19:56 Güncelleme: 02 Ağustos 2024 Cuma 19:56 Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünün ulaşıma kapatılmasının ardından Anadolu Otoyolu ve araçların yönlendirildiği D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ad0fd821031ffec507dcf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tersanede ''platform'' faciası: 2 işçi feci şekilde can verdi 19 yaşındaki kız kanalda ölü bulundu; eski sevgilisi gözaltında Büyük ustaya son görev: Genco Erkal toprağa verildi İstanbul'da dehşet: Bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu Peynir etiketlerinde yeni dönemi başlıyor Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü Yolcu uçağında korku dolu anlar: İniş takımları açılmadı 6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi Ayasofya'da binlerce kişi Haniye için saf tuttu