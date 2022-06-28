Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı 28 Haziran 2022 Salı Saat: 14:00 Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62badf63bb208279167746db" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı 7 yıllık sır çözüldü: Kayıp kadının öldürüldüğü ortaya çıktı THK ''balon pilotu'' okulunu yeniden açtı Doğuştan elleri olmayan esnaftan büyük başarı 100 metrelik kulede can pazarı Cennet Marmaris'i küle çeviren yangında karşı ateşli çözüm