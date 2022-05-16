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  4. Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün trafiğe kapatıldı.

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