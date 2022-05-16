Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 12:00 Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, derz değişimi çalışmaları nedeniyle 35 gün trafiğe kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628212b3ea3f161c5634fbab" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ABD'de kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Elazığlı esnafa piyango vurdu! Satın aldığı tablo Salvador Dali'ye ait çıktı Muharrem İnce Suriye yolcusu! Canlı yayında açıkladı İki ilde fuhuş operasyonu: Fuhşa zorlanan 5 trans kurtarıldı Optimar Araştırma, son anketini canlı yayında açıkladı İstanbul'da kundakçı terörü! Otomobili kundaklayıp, yanmasını böyle bekledi! Bu da ''bedava'' ciğer izdihamı! 23 yaşındaki gencin balık avı ölümle bitti ABD'ye yerleşen ünlü oyuncunun ''10 dolara neler aldım'' paylaşımı olay oldu