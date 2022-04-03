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Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı tünellerinde meydana gelen heyelan sonrası trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.

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