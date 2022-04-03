Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 10:05 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı tünellerinde meydana gelen heyelan sonrası trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62494732d9312552f0671c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks araçlı konvoyla kışladan ayrıldı Şaşkına çeviren görüntü: Kaldırımı tel örgü ile kapattılar Amedsporlu futbolculardan Fenerbahçelilere çirkin saldırı! Akılalmaz görüntü: Giysi kumbarasından önce elbiseler sonra... İstanbul'da sahte içki baskını: 4 bin lt içki ele geçirildi Ukrayna'da şaşırtan görüntü! Askerler ölüme böyle tekme attı İstanbul'da akıl almaz intihar Dün gece Ayasofya'da 88 yıl sonra bir ilk yaşandı Bursa'nın ciğerler 18 saat boyunca yandı