Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 12:55 Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647c5f93aafce646ad02c2af" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı Sabah ahıra gidince acı manzarayla karşılaştı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da sokak ortasında bıçaklı kavga