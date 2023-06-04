Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

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