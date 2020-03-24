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  3. 24 Mart 2020 17:10

Bolu'da 20 kişi karantinaya alındı

Pakistan’dan Türkiye’ye getirilen 20 Türk vatandaşı, korona virüs salgınına karşı karantina altında tutulmak için Bolu’da öğrenci yurduna yerleştirildi.

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