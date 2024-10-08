Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi 08 Ekim 2024 Salı Saat: 17:10 Güncelleme: 08 Ekim 2024 Salı 17:10 Bolu'da oğluna oyun oynarken boncuk atan 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezip ağır yaralanmasına neden olan kadın hakkında 20 yıla kadar hapsi cezası istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67053d708f41326bbd0cca13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''kadın cinayetleri'' açıklaması: ''Gerekli adımları atmazsak...'' DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: ''Biz durduk yere el vermeyiz'' Erdoğan ve Abdullah Gül uzun zaman sonra yan yana geldi Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti Türkiye'nin en küçük ama en ağır tabutu: Sıla bebeğe son görev... Atatürk Anıtı'na balyozla saldırı: Vatandaş linç ediyordu Soyunup tartıştığı kadınlara saldırdı Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu İşlerini bırakıp köye yerleşen 2 kız kardeşten büyük başarı