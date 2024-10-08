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  4. Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi

Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi

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Bolu'da oğluna oyun oynarken boncuk atan 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezip ağır yaralanmasına neden olan kadın hakkında 20 yıla kadar hapsi cezası istendi.

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