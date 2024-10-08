Bolu'da bir çocuğu aracıyla ezen kadına 20 yıla kadar hapis istemi

Bolu'da oğluna oyun oynarken boncuk atan 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezip ağır yaralanmasına neden olan kadın hakkında 20 yıla kadar hapsi cezası istendi.

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