Anasayfa Video Galeriler Gündem Bolu'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Bolu'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var 06 Kasım 2022 Pazar Saat: 18:05 TEM Otoyolu Bolu geçişinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6367cd333f71fa7ff12f1ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vali müjdeyi verdi: ''Beyaz petrol keşfettik'' Yok böyle şanssızlık! Satmaya götürürken alev alev yandı Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100'ün altına düştü Van'da PKK'ya dev operasyon Çamlıca Kulesi'nde şoke eden görüntü! Ziyaretlere kapatıldı Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı! Villanın bahçesinden 3 kadın cesedi çıktı 10 dakika süren hortum korkuttu! O anlar kamerada Duman'ın solisti Kaan Tangöze'den AK Parti'ye: ''Seçimden sonra haklarımızı arayacağız'' Uğur Dündar bir bağırdı salon buz kesti: ''Beni buna mecbur etmeyin!''