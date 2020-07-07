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  3. 07 Temmuz 2020 21:55

Bolu’da ceviz büyüklüğünde dolu ulaşımı aksattı

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Fethiye'de gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında
Fethiye'de gökyüzünde televizyon izleyen paraşüt pilotu Avustralya basınında
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Yasa dışı bahis operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor
Yasa dışı bahis operasyonunda 36 zanlı gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor
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Artvin'de dehşet! Onlarca ev yanıyor!
Artvin'de dehşet! Onlarca ev yanıyor!
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İki tekerlekli trafik canavarı polise yakalandı
İki tekerlekli trafik canavarı polise yakalandı
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Herkes onu konuşuyor: 'Köpek gibi çalışıyorum et yiyemiyorum!''
Herkes onu konuşuyor: 'Köpek gibi çalışıyorum et yiyemiyorum!''
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İbrahim Tatlıses: ''Gülçin kimdir? Gülçin benim yardımcımdır''
İbrahim Tatlıses: ''Gülçin kimdir? Gülçin benim yardımcımdır''
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