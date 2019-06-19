Bolu’da etkili olan sağanak D100’ü trafiğe kapattı
19 Haziran 2019 16:50
Bolu’da etkili olan sağanak D100’ü trafiğe kapattı
Bolu’da etkili olan kuvvetli sağanak nedeni ile D100 Karayolu trafiğe kapanırken, bir köy yolu da sel sularına teslim oldu. Bolu’da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağmur, sele neden oldu. Etkili olan sağanak yağış nedeni ile D 100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başladı. Selin etkili olduğu bölgelerde de dereler...